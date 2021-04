El jefe del cuartel de bomberos voluntarios de Cutral Co, Darío Campos emitió una advertencia para aquellas personas que concurren a las expendedoras a cargar combustible en bidones. Refirió que es una maniobra bastante riesgosa y pidió que, de no tener alternativa, lo hagan con extrema precaución.

Para aquellas personas que se quedaron sin combustible y no tienen posibilidad de llegar con los vehículos hasta las estaciones de servicio, la forma de tener unos pocos litros para cargar el tanque, es mediante un bidón, que no debe ser transparente y debe tener su correspondiente tapa, de lo contrario los playeros no venden.

Sin embargo, desde el cuartel, Campos expresó que, aunque se entiende la necesidad “desde bomberos la recomendación es que opte por otra forma. Es muy peligroso y se plantea una situación muy similar a accidentes que se produjeron en México o en otros lugares”.

“Queremos sugerirles que busque otra alternativa, pero es muy inseguro, muy riesgoso y no nos gustaría tener que intervenir en una situación de este tipo”, aseguró.

Detalló que en algunos casos, hay personas que llevan hasta dos bidones para garantizarse el combustible y se aumenta el peligro.

Acá está el audio con la recomendación de Campos: