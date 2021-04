Florinda Morales, una vecina de la comarca que venció al Covid-19 en enero, se acercó al piquete de Plaza Huincul para manifestar su apoyo a los trabajadores y trabajadoras autoconvocados de Salud. “Ojalá que el gobierno entienda y valore esto“, dijo.

La mujer fue filmada por un grupo de trabajadoras del hospital Complejidad VI, mientras contaba su experiencia en internación en el mes de enero producto del coronavirus. “No tengo más que palabras de agradecimiento“, repetía Flor -como ella se presentó-, mientras recordaba “el trato excelente que tuve de los doctores, los enfermeros y toda la gente del hospital“.

Flor es oriunda de Bahía Blanca, pero llegó a Cutral Co en la década de los 90 durante las puebladas y nunca más se fue. Conmovida por las luchas sociales que le dieron raíces en la comarca petrolera, decidió acercarse ayer al corte en la ruta 22.

“Yo salí del hospital sin poder caminar, pero hoy camino y quería venir” dice, mientras recuerda que su esposo y compañero de vida falleció en diciembre por el coronavirus. “Oro todos los días para que Dios bendiga mucho a cada médico y a cada enfermero para que no se enfermen”, manifesto y agregó “la vida depende de Dios, pero la salud de ustedes. Ojalá el gobierno entienda y valore esto para darles una respuesta en vez de subirle el sueldo a la gente que uno no vota y que no benefician al pueblo”.

La solidaridad del pueblo

En medio de la lucha social, muchos vecinos se mostraron en apoyo al personal de salud y acudieron en distintas ocasiones a respaldar el reclamo.

Muchos iniciaron campañas de donaciones y otros se pusieron manos a la obra con la cocina para llevar alimentos frescos a los piquetes. Este fue el caso de la familia Cheuquel que preparó pizzas y tortas fritas para asistir a los trabajadores y trabajadoras en lucha.