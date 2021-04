En Plaza Huincul se mantendrá el programa de actividades por los festejos del 55º aniversario aunque con el refuerzo de los controles para que se mantenga la distancia social y el uso de tapabocas. Si bien no se modificaron horarios ni se dispondrá el cierre de actividades, se intensificarán los controles.

Una vez conocido el decreto nacional que dispone nuevas medidas y restricciones de circulación, en Plaza Huincul no habrá modificaciones como en Cutral Co. Es decir, que no hay horarios tope para la circulación ni tampoco se cerrarán los locales como casinos o salas de juego, que existen dos habilitados.

Si habrá control estricto de personal municipal de diferentes dependencias y de los beneficiarios de decretos municipales.

En Cutral Co, se aplican las restricciones.