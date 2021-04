Los imputados por la muerte del sargento Gabriel Nahuelcar aseguran que “nadie nos quiere defender y no nos dan respuestas” sobre la continuidad del proceso judicial. La semana próxima debe realizarse el control de acusación previo al juicio.

José Adrián Culliqueo, uno de los imputados y detenidos de manera preventiva por el crimen, aseguró que “estamos sin defensor hace dos meses. Llamamos a Fiscalía y nos dicen que ellos no pueden hacer nada porque no tenemos un defensor asignado”. En ese sentido, adelantó que “dicen que nos van a dar un defensor de Chos Malal y otro de Neuquén, pero nadie nos llamó y no sabemos quiénes son. Estamos a la deriva”.

En diálogo con este medio, Culliqueo denunció ciertas irregularidades sobre su condición. “A mi sobrino (José Espinoza) le dieron un tiro cunado lo detuvieron, pero su historia clínica desapareció y de ese disparo nunca se habló en las audiencias”.

Por otra parte, remarcó que “hace 9 meses que estamos acá y nos tienen como a perros. Mi hija nació y todavía no la puedo conocer, nos dijeron que nos iban a dar una ayuda pero mi esposa no tiene ni para comprarle pañales”, con respecto a la extensión de la medida cautelar de prisión preventiva en el marco de la Ley Gerez.

El próximo jueves debe realizarse la audiencia de control de acusación y allí los abogados defensores deberán tener lista la estrategia para el juicio, ya que el juez Mario Tomassi indicó que no habría más prórrogas para el caso.