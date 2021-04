Mi nombre es Carlos Godoy, DNI 17.373.269 esposo de Angelica Villegas ,quiero denunciar por este medio el maltrato que tuvo el Dr. José María Courtis, MP 3766 hacia mi esposa en el día de hoy en su consultorio de la calle General Paz (CIC).Ella fue a comentarle que las pastilla que le había recetado a mi madre no eran la cantidad que todos los meses retira en farmacia Aconcagua, cabe aclarar que el Dr. Courtis es el medico de cabecera de mi madre por PAMI y por ser ella una anciana, mi esposa todos los meses le gestiona los medicamentos y turnos. En el consultorio el Dr. Courtis le eleva la voz y la maltrata verbalmente, diciéndole que siempre tiene que estar corrigiendo las receta porque los farmacéuticos no hacen bien su trabajo y que si no le gustaba como era él que se buscara otro medico. Mi esposa regresó a la farmacia Aconcagua llorando por el maltrato que sufrió por parte del Dr. Courtis, la gente de la farmacia la asistieron y fue atendida por el responsable de la misma.Le dijo que había que llamar al Dr. Courtis para solucionar el problema.Quiero hacer responsable al Dr. José María Courtis por cualquier problema que tenga de salud mi esposa por lo sucedido.Ella es hipertensa y fue operada del corazón en la Fundación de Cipolletti en abril del año pasado y vamos a presentar una nota en el PAMI por su mal accionar, entendemos que no es la primera vez que tiene maltratos con los pacientes.Es una falta de respeto lo que hace y abuso de autoridad como profesional de la salud, si le cabe ese termino.

Carlos Godoy, DNI:17.373.269