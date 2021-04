“Perdón a su familia, perdón a su mamá. No le quise pegar”, dijo entre llantos Magalí Hernández, en el último tramo de la audiencia que se cumplió esta tarde en Cutral Co.

La acusada del homicidio de Dante Biazetti, Magalí Hernández, pidió hacer uso de la palabra, derecho al que tiene acceso en cualquier instancia del juicio.

“No lo vi, no lo vi, mi hija se quedó conmigo porque forcejeamos y yo no la solté no la solté”, alcanzó a explicar en los breves minutos que duró su declaración.

En su breve testimonio pidió en varias ocasiones perdón “a su mamá”, en alusión a la madre de Dante Biazetti. Y a sus propios familiares. Además, explicó de qué modo lo encontró y cómo intentó ayudarlo una vez que advirtió que el disparo que hizo con su arma reglamentaria había alcanzado a Biazetti.

Hoy, cuando ya habían finalizado los testimonios previstos, el defensor público, Diego Simonelli anunció que Magalí tenía intenciones de declarar, por lo que el juez técnico Diego Chavarria Ruiz hizo un cuarto intermedio de quince minutos. Luego, la acusada tuvo la palabra.

Antes, declararon los profesionales psicólogos quienes explicaron según la evaluación de la mujer que sufrió de niña violencia de género y lo mismo en su vida en pareja con Biazetti, con quien tuvieron dos niños.

A la vez, declararon peritos que explicaron desde diferentes especialidades, la trayectoria del disparo, a qué distancia fue hecho y por qué razón Magalí no era una experta, a pesar de ser policía, con la escasa práctica de tiro que tenía hasta ese momento.

Mañana continuará la audiencia a las 9:30