Durante una audiencia que se desarrolló esta mañana la jueza de garantías, Laura Barbé resolvió extender la prisión preventiva a Diego “Neneo” San Martín, condenado por el homicidio de Luciano Fuente, en Cutral Co.

Así lo solicitó el fiscal Maximiliano Breide Obeid. El pedido se debe a que mañana 9 de abril vencerá el plazo de prisión preventiva y en el contexto de la ampliación de plazos según la denominada ley Gerez.

Como la condena de 15 años y tres meses aún no está firme, el fiscal Breide Obeid y el abogado de la querella Omar Pérez pidieron que la prisión preventiva se extienda por tres meses más, que es el plazo máximo que establece la ley. (9 meses).

El fundamento de Breide Obeid es que de aquí a tres meses la sentencia va a quedar firme. Pérez adhirió al pedido y también realizó una solicitud de protección para la familia de Luciano, que durante el proceso sufrió amenazas.

La defensa de San Martín, Martín Segovia, no se opuso a la petición por lo que la jueza Barbé prorrogó la prisión preventiva desde el 9 de abril hasta el 9 de julio. Esto significa que hasta que a pesar de que la sentencia no esté firme todavía “Neneo” San Martín no va a salir en libertad.