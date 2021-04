Se trata de una familia de Buena Esperanza ubicada cerca de la toma de agua que pertenece a Sauzal Bonito. Hace un año hicieron el reclamo por la falta de agua potable pero aún no tienen respuestas.

Según informó un vecino el ingeniero del Epas, Cristián Guiten, le hizo elevar una nota para oficializar el reclamo pero todavía no les han dado ninguna respuesta, “Ya va a ser el año y no hay respuesta siendo que pasa la red potable cerca de casa pasando. No nos dan solución al conflicto”, expresó.

Además comentó que actualmente se abastecen con el agua que bombea YPF pero sale contaminada y no es apta para el consumo. “En estos momentos la gente de YPF también la corto y estamos sin agua”, aseguró.

Y agregó “Necesitamos una respuesta de alguien, ni el intendente de Sauzal Bonito nos atiende.Somos personas abandonas por todos”.

El vecino también comentó afligido que tiene dos hijos uno 2 años y otro de 5, y un familiar con problemas de salud que no pueden estar consumiendo el agua en estas condiciones.