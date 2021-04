Se llevó a cabo hoy el acto por el Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas. El intendente José Rioseco rindió honores a los ex combatientes y caídos, pero también recordó que “el Covid es otra guerra, y los trabajadores sanitarios nuestros soldados”.

En el homenaje se reconoció a nuestros Veteranos de Guerra de la Comarca Petrolera. Luis Peralta, Julio Pizarro, Roberto Aravena, Walter Agüero, Elvio Riquelme y el fallecido Oscar Méndez. Además se homenajeó al soldado Jorge Águila y Tulio Lacroix, los dos neuquinos que regaron con su sangre el suelo malvinense.

Se entregó en el acto dos banderas de ceremonias por parte de la Municipalidad de Cutral Co a la filial de Cutral Co y Plaza Huincul del Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas” de la Provincia del Neuquén. También el Centro de Veteranos de Guerra Continentales Por Malvinas, recibió un presente por parte del ejecutivo municipal.

En sus palabras, José Rioseco rindió homenaje a quienes perdieron la vida en el archipiélago, mientras que llamó a no perder memoria ni dejar en el olvido a nuestros veteranos. Recordó al soldado Águila que perdiera la vida el 3 de Abril, siendo el primer neuquino caído en las islas.

Pero también aprovechó la ocasión para dejar su apoyo a los trabajadores de la salud que hace días vienen reclamando en las rutas de nuestra provincia. “El Covid es otra guerra, y los médicos, enfermeros y auxiliares son nuestros soldados en cada batalla diaria. Le digo al señor gobernador que la gente de la salud no merece el olvido y la vuelta de espalda que le dan. No hay que ser desagradecido ni olvidarse que el flagelo no termino y son ellos quienes están a nuestro lado y el de nuestras familias.” Y continuó: “¿Con qué cara le vamos a pedir a esto trabajadores que luchen por nuestras vidas? Le decimos gobernador que se ponga una mano en el corazón, y acompañe el pedido de quienes hoy están en la calle pidiendo un reconocimiento. Ellos que ya tanto nos ayudaron y ayudan”.

Hubo entrega de presentes a los ex combatientes, con plaquetas que rezaban: “Al Héroe Argentino, por su heroísmo y valor en servicio de la Patria durante la guerra de Malvinas”. Los veteranos presentes recibieron con mucha emoción y agradecimiento cada distinción.

Finalmente, hizo una intervención el Ballet Folclórico Municipal, dejando una representación dedicada a nuestros ex combatientes y caídos en las islas, a 39 años de la Operación Rosario, el 2 de abril de 1982.