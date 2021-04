El informe único del comité de emergencia provincial informó este miércoles por la noche de una persona fallecida (de Cutral Co) y once nuevos casos de coronavirus en la comarca petrolera. Son ocho casos de Cutral Co y tres de Plaza Huincul. En cuanto a los recuperados, son catorce en total.

A nivel provincial, se confirmaron 108 personas contagiadas y 2 fallecidas.

En cuanto a los casos activos en la comarca petrolera son 203, de los cuales 113 corresponden a vecinos cutralquenses y 90 a huinculenses.

Estos son los cuadros estadísticos: