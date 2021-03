Un grupo de egresados del Instituto Superior de Formación Docente nº 14 de Cutral Co denuncian que hay más ocho títulos que la institución no entrega desde el 2019.

Los alumnos informaron que hace más de un año que no tienen respuestas y que las veces que intentaron comunicarse con los directivos solo obtuvieron excusas y no fueron atendidos. Ante esta situación, los graduados decidieron redactar una nota para hacer público su reclamo.

“Somos un grupo de egresados 2019, del ISFD N° 14, de la ciudad de Cutral Co, y todavía no tenemos nuestro título.

Si bien durante la pandemia se atrasó el trámite, observamos mala voluntad de parte de las autoridades competentes de dicho instituto. Decimos esto porque ya agotamos todas las instancias de reclamo, incluso recurrimos a Títulos del Consejo de Educación de Neuquén, dónde nos contestaron que no había ingresado trámite alguno de parte de la institución mencionada. Tratamos de hablar con la Directora de dicha entidad para que se reúna con nosotros y al llamarla nos contestó la llamada diciendo que en ese momento estaba en una reunión que nos devolvería la llamada y eso no sucedió. Es por ello que hacemos público nuestro reclamo, ya que el hecho de no tener nuestro título, nos quita la posibilidad de tomar horas ya que al no venir en el listado emitido por el CPE debemos esperar al último llamado de asamblea para poder acceder a alguna hora o cargo, cabe destacar que en este último llamado son muy pocas las horas o cargos que quedan quitándonos la chance de trabajar.”

Como aclaran en la nota al retrasar la tramitación del titulo entorpecen los tiempos que tienen para poder anotarse en los llamados para tomar horas y obtener un trabajo; como también afecta a los que ya se encuentran trabajando.