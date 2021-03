Alan Benavídez, es un joven contrabajista que después del examen que aprobó empieza su formación en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón para seguir con la carrera de Academia Orquestal. El músico tuvo su iniciación con la música en la Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas de Cutral Co.

La posibilidad de ingresar a este instituto para avanzar en su formación profesional, llega para Alan después de dos intentos anteriores. Este año, tras pasar el examen logró formar parte del grupo de estudiantes del ISA. El camino que inició con la música Alan fue a los 12 años, cuando ingresó a la “Orquesta de los Chicos” como fue bautizada en 2007.

En ese momento, eligió el contrabajo como instrumento y continuó hasta que al cumplir 18 años, al igual que el resto de los adolescentes concluye su trayectoria por la orquesta. Como al mismo tiempo egresó del CPEM Nº 20, analizó la posibilidad de continuar estudiando música.

Alan, junto al director de la Orquesta, Marcelo Chevalier (Gentileza)

Alan, no deja de resaltar la importancia que tiene la formación gratuita para las niñas, niños y adolescentes que ingresan a la Orquesta y que fue creada en 2003. “Todo lo que aprendí en la Orquesta, me sirvió para poder afrontar lo que es el mundo de la música académica. Todas esas materias que no sabía de qué trataban en un contexto me sirvieron muchísimo”, recuerda.

En esa línea destaca la tarea de enseñanza del maestro Marcelo Chevalier, el director de la orquesta que le brindó todos esos años previos hasta llegar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde está radicado Alan. “Es importantísimo a nivel cultural y social para Cutral Co y Plaza Huincul porque brinda la posibilidad de formarse en la música y gratuitamente, es algo espectacular”, sostiene.

Los profesores de contrabajo con los que se formará son Javier Dragún y Elián Ortiz Cárdena . “Es importantísimo el nivel cultural y social de la Orquesta de los chicos para formarse gratuitamente en la música”, dijo Alan. Para esta etapa, la comuna de Cutral Co le otorgará una beca de estudio que le permitirá continuar con la formación.

Antes, pasó por la Universidad Nacional de Lanús, donde estudió la licenciatura en Música de Cámara y Sinfónica, y luego pasó a la Universidad Nacional de las Artes, en C.A.B.A donde cursaba la licenciatura en Instrumentista Orientación Contrabajo en 2º año.

Durante todos estos años, Alan que es Becario de la Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas de Cutral Co, desde 2015 y recibió en comodato un contrabajo para dar continuidad a los estudios universitarios y cuenta con una beca mensual para los gastos básicos. Antes de la pandemia, viajaba a Cutral Co para asistir en la técnica del contrabajo a los integrantes de la Orquesta de los Chicos.