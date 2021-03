El intendente de Cutral Co presentó un pedido oficial para que lleguen nuevos agentes policiales a la zona de Cutral Co y Plaza Huincul pero la respuesta de la ministra de Gobierno, Vanina Merlo, dijo que no hay efectivos disponibles.

El pedido del intendente Gustavo Suárez tuvo la misma respuesta en el encuentro de intendentes de la región con el ministro González, que encabeza el gabinete provincial. El encuentro se desarrolló en Piedra Del Águila.

El municipio de Plaza Huincul construyó un destacamento en el barrio Otaño, para tener mayor presencia policial en el barrio donde más enfrentamientos armados hay. A modo de ejemplo, allí se produjo el primer homicidio en 2021 y durante 2020 falleció una vecina, Erika, porque quedó en medio de un tiroteo.

El destacamento no funciona porque faltan tres efectivos policiales para cumplir tareas. Rioseco dijo que “la escuela de agentes funciona en Plaza Huincul, pero cuando egresan nos dicen que se tienen que ir a foguear a Confluencia y después no vuelven”. Suárez propuso que se pueda ampliar la matrícula de la Escuela aceptando a personas que adeuden dos materias del secundario y que las puedan rendir mientras cursan.

Rioseco pidió una audiencia con el gobernador Omar Gutiérrez. “Tengo la obligación de plantear la problemática”, dijo el jefe comunal y consideró que “cuando las cosas pasan, nos agarramos la cabeza pero quién tiene la culpa? quién no da respuesta?”.