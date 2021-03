Las dosis de vacunas que llegan hasta Cutral Co y Plaza Huincul no alcanzan para toda la población objetivo. En estas semanas se pueden anotar los mayores de 60 años, los docentes, el personal policial y las personas que tienen riesgo por sufrir obesidad, diabetes, cardiopatías y problemas de riñones.

Pero las vacunas no alcanzan para todos los que ya están anotados, lo que genera ansiedad y quejas. Una docente de Cutral Co escribió a Cutral Co al Instante porque no fue convocada ya que cumple funciones en Plaza Huincul.

Según le explicaron desde Educación, a los docentes de Huincul todavía no se los llamó para vacunar. Se ordenó a todo el personal por domicilio laboral y no por domicilio de residencia.

Desde el sector de Vacunatorio del hospital se aclaró que el orden para los docentes se deciden en el Ministerio de Educación. “A nosotros nos envían el listado y las vacunas. Cada dosis tiene un nombre y apellido”, detalló Lía Alfaro.

Conversación entre la docente y Educación por la vacuna

La responsable del vacunatorio además puso en número la realidad de los docentes. “Nos enviaron 350 vacunas y hay entre 1500 y 1800 docentes para vacunar, es decir que no alcanzan”, explicó.