El concejal mandato cumplido, Claudio Sandoval Valenzuela, se desempeña como agente sanitario. Según contó, abrieron su auto frente a una cámara de monitoreo municipal y le robaron el equipo de trabajo.

Desde su cuenta de Facebook, el exconcejal por UNE y el Frente Neuquino contó que abrieron su auto en la esquina de Matorras y 25 de Mayo de Cutral Co, y sacaron un tensiómetro, un estetoscopio y un termómetro digital, además de “mi bolsa con el equipo para hacer los hisopados, antiparras, barbijos, herramientas, linternas y no se cuántas cosas más que ahora no recuerdo de la bronca”.

Y llegó mi turno… Me abrieron el auto y se llevaron mi bolso con el que hago mi trabajo de Agente Sanitario,… Publicado por Claudio Omar Sandoval en Miércoles, 17 de marzo de 2021

El lugar del robo fue a metros de la escuela primaria 138, donde funciona un domo de monitoreo urbano municipal. El hecho fue denunciado y las imágenes podrían ser claves para dar con los autores.

“Seguramente terminarán vendidas por dos mangos a ese alguien que siempre compra, te indigna” continuó el ex legislador y agregó “lo que cuesta hoy comprar todas esas cosas, cosas que se usan tal vez para controlar la salud de los mismos que nos roban. No tienen valores, no tienen códigos, ni ellos ni las basuras que compran lo robado”.