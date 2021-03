El secretario general Guillermo Pereyra recorrió los yacimientos cerca de la localidad y luego mantuvo un encuentro con el intendente de la localidad, Milton Morales.

Pereyra consideró que Añelo está en una reserva millonaria y que no puede haber desocupación. “Y esto es un tarea que el municipio, en articulación con nuestro Sindicato, tiene que trabajar para resolver”, dijo y agrego “vamos a trabajar con la bolsa de trabajo de la municipalidad y con capacitaciones para que no haya ni un desocupado; las empresas tienen que darle prioridad a la mano de obra local, luego deben buscar en otros lugares. Si trabajamos todos, municipio, sindicato y empresas en la misma línea no vamos a tener problemas”.

Por otra parte adelantó que se iniciarán las obras comprometidas por el Sindicato en la localidad. Y se manifestó satisfecho porque “en un mes estará terminada la planta de agua potable”. En reiteradas ocasiones los vecinos han realizado reclamos en la ruta para exigir el abastecimiento.

Por otra parte aseguró que entre las obras de infraestructura más urgentes es la construcción de una planta de gas en la meseta para abastecer al Parque Industrial local. “Las empresas no se pueden hacerse las distraídas. Tienen que apoyar al municipio que está en crisis como lo está el gobierno provincial y el mundo entero por efectos de la pandemia. Tenemos que juntarnos todos y llevar todos las obras que hagan falta para el bienestar y felicidad del pueblo. Trabajo y obras. Todo lo tenemos que hacer en conjunto”.

Nuevo predio de Petroleros Privados

Durante el contacto con los medios de prensa en Añelo, Pereyra destacó que el sindicato que conduce adquirió un predio de 50 hectáreas donde hoy dio inicio a la construcción de la nueva sede gremial y un edificio de consultorios para la comunidad local.

Pereyra recordó que a pesar de un 2020 complejo la organización no dejó de avanzar con sus proyectos de desarrollo de infraestructura y anticipó que en un mes y medio dejará inaugurado el complejo recreativo en Centenario. “También iniciamos las obras para una nueva clínica de 12 pisos en la ciudad de Neuquén y estamos a poco de inaugurar el nuevo edificio de farmacia y consultorios de Plottier”.

“Esto forma parte del este anillo de sanidad que estamos desarrollando en el territorio de la cuenca neuquina y que completa las clínicas que tenemos en Rincón de los Sauces, Plaza Huincul y Catriel. Nuestro proyecto es trabajar en todas las localidades en las que tenemos presencia. Trabajamos para la comunidad sin importar el color político. Nuestra idea es caminar juntos porque entendemos que así se progresa”.