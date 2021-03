El sábado terina con una persona muerta y 3 casos de coronavirus en Cutral Co y Plaza Huincul. La persona fallecida es de Cutral Co. En cuanto a los casos nuevos son 3 vecinos cutralquenses. Los recuperados son una persona de Cutral Co y tres huinculenses.

El total de fallecidos desde que inició la pandemia en Cutral Co es de 126 y en Plaza Huincul 50. Los casos activos son 126 -52 y 74 respectivamente.

En la provincia, el total de personas contagiadas es de 107 y la cifra de fallecidos hoy es de 3.