Las rutas nacionales y provinciales estuvieron repletas de autos que iban hacia los destinos turísticos de Neuquen y de Río Negro, pero lo cierto es que no todos salieron de vacaciones.

Según la encuesta publicada por Cutral Co al Instante, el 65% de los que respondieron no salieron de vacaciones. Un 35% dijo que no tenía plata mientras que un 30% sostuvo que no quería contagiarse.

Esta es la encuesta de Cutral Co al Instante

Entre los que si salieron de vacaciones, un 25% dijo que iría a un destino cercano, dentro de Neuquen y solamente un 10% dijo que saldría a un destino tradicional, más lejano.

Las dificultades a la hora de salir de vacaciones fueron económicas, principalmente. Pero también influyó la decisión de contagiarse de COVID-19 y perjudicar a los adultos mayores de la familia.

Pero la posibilidad de contraer el virus y quedar varado en otra ciudad también hizo que muchos pensaran qué lugar elegir. Si era muy lejos, no había forma de recibir asistencia ante un posible aislamiento por el virus. Por eso muchos elegían viajar en Neuquen, que tiene destinos muy hermosos.

Finalmente no se podían hacer reservas con mucho tiempo de anticipación, debido a la posibilidad de contagiarse antes de viajar, con lo complejo que sería perder las reservas ya contratadas. ¿Vos, te fuiste de vacaciones?