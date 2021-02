Representantes de las familias movilizadas de las escuelas EPET Nº 1 Y EPET Nº 10 mantuvieron un encuentro con los consejeros escolares de ATEN, del distrito II y el defensor de los derechos del Niño, la Niña y el Adolescente, Lautaro Arévalo.

Desde la comisión de padres, Vanesa representante de la EPET Nº 1 describió los “problemas urgentes y dificultades estructurales que impidieron el inicio de clases durante 2020”. También aparece la “necesidad de aulas, para lo que se comprometió la obra de ampliación de aulas y la provisión de tráilers provisorios, que nunca llegaron. Lo que se evidencia a futuro es la necesidad de otra escuela técnica.”

Soledad, mamá de la EPET Nº 10 desarrolló que el principal reclamo es “más cantidad de aulas tanto en ala central como en talleres, en virtud del crecimiento sostenido de la matrícula. Los chicos tampoco tienen lugar donde hacer educación física, ya que se alquila un lugar, pero tampoco pueden tener allí porque es al aire libre o el CPE no paga el alquiler.”

Relató las dificultades durante el aislamiento y refirió que “gracias a la intervención de Marisabel Granda se pudieron cubrir cargos y horas que no se cubrían. Durante el 2020 no se hizo nada en la escuela, se cerró la puerta de la escuela y no se hizo nada más. Es claro que hacen falta escuelas seguras y lo que han enviado para sanitizar no es para nada suficiente, vemos con mucha preocupación todo esto”.

En el mediano plazo, se coincidió en que hace falta otra escuela técnica. Luego del reclamo de la comunidad educativa llegó un tráiler para depósito del taller, pero se lo llevaron. También sufrió dos robos la escuela, durante este tiempo de pandemia, por lo que existe preocupación.

En esta línea, la vocal Marisabel Granda expresó que “lamentablemente la situación que nos relatan no se nos hace novedosa, porque es la de gran parte de las escuelas de nuestra provincia. En Cutral Co y Plaza Huincul la situación era insostenible antes de la pandemia y por supuesto se agravó luego”.

Indicó que el gobierno pensó que “no hacía falta designar docentes para nuestros jóvenes y que si en aulas no se podía trabajar con superpoblación, no entendemos por qué asumieron que en la virtualidad sí, con una enorme sobrecarga sobre les docentes. Por eso, hicimos un relevamiento que a fin de año nos alarmó con más de 2500 horas cátedra sin cubrir”.

Por su parte, Lautaro Arévalo, defensor de los Derechos de Niño, Niña y Adolescentes de la II Circunscripción Judicial se puso a disposición de las familias. “Esta es una realidad que atraviesa a toda la provincia por eso estamos trabajando coordinadamente todas las Defensorías en relación a esta temática. Hemos hecho presentaciones en el CPE y en la Secretaría de Obras y Servicios para que se nos explique la situación de los edificios escolares. El compromiso que asumen es que a partir del 1 de marzo van a estar garantizadas las cuestiones elementales y urgentes para comenzar la actividad escolar.”

Se acordó mantener canales de diálogo abiertos y permanentes, la elevación de las notas y reclamos que se vienen haciendo históricamente y un próximo encuentro posterior al 3 de marzo.

Además de los anteriores, participaron de la reunión virtual consejeras y consejeros escolares Fany Apablaza, Hugo Carosio, Cinthya Santaella y Jesús Vázquez. Por parte de la seccional local de Aten se hicieron presentes su secretaria general, Viviana Sandoval y el secretario de Media, Técnica y Superior, Luis Othaz.

El encuentro se extendió por dos horas, se abordaron las principales problemáticas de ambas instituciones educativas.