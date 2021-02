Hoy, dos organizaciones proteccionistas “Manos Amigas” y “Conciencia Animal” llevaron adelante una movilización, tanto en Plaza Huincul como en Cutral Co para reclamar por la necesidad de las castraciones masivas para perros y gatos ante las autoridades.

Entregaron las notas de solicitud por mesa de entrada en cada uno de los municipios. En este sentido, el petitorio pide que se realicen las castraciones masivas. “Es tanto para perros y gatos el 10 % de la población es lo que se debe castrar por población por la cantidad de habitantes y piden que sea el 20 % porque durante muchísimos meses no se realizaron porque no estaba el recurso humano o económico, no lo sabemos”, dijo Andrea.

“Pedimos que se cumpla con la ordenanza vigente en todos sus términos que es gratuita, masiva, extendida, abarcativa y temprana, sin discriminar, machos y hembras, caninos y felinos”, señaló. Además, solicitan a las autoridades locales que la campaña se acerque a los barrios también porque los vecinos, por diferentes motivos, no pueden llegar.

Las y los manifestantes estuvieron frente a los dos edificios municipales y entregaron las notas correspondientes. Insistieron en que durante la pandemia, el crecimiento de la población animal callejera aumentó.

La semana próxima tienen una reunión con los concejales.