Se realizó un acto protocolar con todos los protocolos correspondientes al COVID-19.

El desarrollo de la ceremonia tuvo lugar en las instalaciones del Centro Cultural, donde los Oficiales Jefes, Oficiales Subalternos y Suboficiales recibieron su nueva jerarquía











El acto estuvo presidido por el Subjefe de Policía, Comisario General Luis Alejandro Arango, acompañado por el Superintendente de Seguridad, Comisario General Miguel Ángel Riu, Superintendente de Investigaciones Comisario General Miguel Jara, Directora de Administración Comisario General Edith Valderrama, Subdirector de la Dirección Seguridad Interior Cutral Co, Comisario Inspector Claudio Vinet y representantes de autoridades municipales de Cutral Co y Plaza Huincul.

Una vez finalizados los himnos Nacional y Provincial, se efectivizó la entrega de jerarquías a los flamantes ascendidos. Luego de ellos tomó la palabra el Comisario Inspector Claudio Vinet, quien valoró el compromiso y sacrificio de los efectivos, teniendo como objetivo el bienestar de la sociedad.

El evento finalizó con el retiro de las banderas de ceremonia y la marcha de la Policía interpretada por la Banda de Música Coronel Manuel José Olascoaga.