Los presidentes de las comisiones vecinales de Cutral Co y Plaza Huincul tendrán las planillas para anotar a aquellos adultos mayores de 60 que quieran recibir la vacuna y que no puedan hacerlo por no tener internet o no saber cómo inscribirse.

La primera reunión explicativa se hizo con los vecinalistas de Cutral Co en la sala de Dioramas y en otro encuentro, estuvieron los presidentes barriales de Plaza Huincul. Los dirigentes barriales tendrán las planillas para llenar y luego serán los encargadosde subirlos al sistema que dispuso el ministerio de Salud de la provincia.

Además de los datos personales se deberá apuntar si las personas que quieran vacunarse tienen alguna condición previa como la hipertensión o diabetes, por ejemplo. La idea es conocer así la cantidad de vecinos y vecinas, de 60 en adelante que quieran recibir la dosis de la vacuna contra el coronavirus. Hay que recordar que ya se aplicó a un primer grupo que fue de 80 en adelante.

Como no todos los adultos mayores manejan el uso de la tecnología o tienen acceso a internet, lo que se busca es cubrir la mayor cantidad de población posible y que quieran recibir la vacuna.