Aseguran que unas 150 personas se ven afectadas en el reclamo. Además de la suba del salario, exigen indumentaria y denuncian una persecución por obligarlos a marcar horario.

Un grupo se presentó esta mañana en el ingreso al corralón municipal de calle Matorras en Cutral Co. “Es una protesta pacífica, no evitamos el ingreso o salida de vehículos, pero si no tenemos respuestas vamos a tomar otras medidas”, adelantaron.

Se trata de los trabajadores del sector de mantenimiento de espacios verdes, contratados en el programa de Plus. “El personal de barrido está con un reclamo similar, nosotros nos sumamos porque tenemos el mismo inconveniente”, expuso una de las referentes, al tiempo que recordó que el último aumento aplicado fue en diciembre de 2020 y los sueldos no superan los 20 mil pesos.