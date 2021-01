Se trata de un matrimonio de personas adultas, de 75 y 78 años de edad, que tenía la casa inundada por el agua de las cloacas.

La mujer se comunicó con Cutral Co al Instante para hacer pública la situación. Según mencionó, no consiguía ayuda de Defensa Civil y no sabían que hacer con el agua que se desbordaba desde las 6 de la mañana.

Aproximadamente a las 14 un camión de la Municipalidad acudió al lugar y consiguió destapar las cloacas de la cuadra que estaban tapadas con residuos. Al abrir el paso, el agua de la tormenta cedió y volvió todo a la normalidad.

Aproximadamente a las 5 de la mañana comenzó a llover con más intensidad. Ello generó que la cloaca desbordara y que comenzara a ingresar agua a la vivienda, ubicada con Suipacha y Mariano Moreno.