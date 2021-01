El vicepresidente de Upstream no convencional de YPF, Pablo Iuliano, aseguró que hay 5 años para desarrollar Vaca Muerta y que uno de los claves será tener “personal capacitado”.

El Sindicato de Petróleo y Gas, que encabeza Guillermo Pereyra, salió al cruce al responsabilizar a las empresas por la capacitación que deben tener los trabajadores.

¿Qué se necesita para encontrar trabajo en el petróleo?

Históricamente, quienes ingresaron a una empresa fue por tener una persona conocida dentro de la empresa o por poseer algún contacto dentro del sindicato.

Los títulos conseguidos o las capacitaciones adquiridas tuvieron poco peso para la selección del personal en las empresas petroleras argentinas, sobre todo por la cultura que generó la YPF estatal. Desde 1918, ingresar a YPF no era imposible, ya que la demanda de trabajadores era muy alta y más que nada se necesitaba la decisión de realizar trabajo forzado y sacrificios extremos.

En la actualidad, el escenario es muy diferente. Aún muchos trabajadores ingresan por “tener un conocido” o por presión sindical. Pero, las empresas operadoras están en una carrera contra el tiempo para ser “más eficientes” y necesitan personal capacitado.

Eficiencia, eficiencia

Lo que Pablo Iualino sostuvo en su entrevista con Más E (La Mañana Neuquen) es que eficiencia es “ser rentable con precios bajos”.

Eso quiere decir, bajar costos de tal manera que si el barril de petróleo o el BTU de gas valen muy poco, igual haya ganancia para la operadora. Para ese objetivo el personal debe ser multitarea y mínimo, es decir aplicar tecnología para que cada vez se necesiten menos operarios.

Un ejemplo lo deja más claro: antes había un recorredor que iba a cada equipo de bombeo para verificar su funcionamiento; como hubo varios accidentes de trabajo se sumó un chofer, para que fueran dos personas a realizar la tarea. Ahora se instala un monitor satelital y una sola persona controla decenas de pozos desde una pantalla a través de internet.

Antes el recorredor debía saber manejar un vehículo, conocer las reglas de seguridad, conocer los parámetros normales de cada equipo para pasar un informe. Ahora debe saber de computación para ver en la pantalla, los parámetros de muchos pozos al mismo tiempo. ¿Cuántos puestos de trabajo se perdieron allí? Muchos. ¿Cuánto bajaron los costos? Mucho.

¿Qué dice el Sindicato?

Lo que se sostiene desde el sindicato es que se capacite a los trabajadores que ya están dentro del sistema y que no pierdan puestos de trabajo.

“Compartimos que debe haber gente capacitada desempeñando tareas sensibles y calificada, pero eso depende de las empresas”, aseguró el Secretario General del Sindicato de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra. Señaló que “hay mucha gente capacitada para las tareas que desempeñan, pero esas habilidades son adquiridas por la experiencia en el trabajo y no por haber recibido capacitación por parte de las empresas”. En ese sentido Pereyra aseguró que “las empresas deberán iniciar un fuerte proceso de formación de su personal para que puedan desempeñarse con soltura y eficiencia en sus tareas”.

Finalmente el Secretario General dijo: “Lo que hay es práctica, no conocimiento y las nuevas tecnologías aplicadas a la producción requieren más formación, y eso es potestad y obligación de cada compañía para con su personal. No se puede reclamar lo que no se da”.