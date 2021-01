Todavía no se reintegraron los docentes y los auxiliares de servicio pero desde la dirección, a cargo de Yanina Reissing se informó que el edificio no está en condiciones de iniciar el 3 de marzo.

La directora Yanina Reissing informó que al inicio de 2020 se realizaba una obra de ampliación de tres aulas y un déposito quedó totalmente parada.

A la obra inconclusa se suma que Camuzzi Gas del Sur retiró el medidor de gas por pérdidas en el edificio. Ello todavía no está solucionado y no hay servicio de calefacción.

En el establecimiento funciona el comedor escolar pero no podría trabajar tampoco porque la cocina está clausurada. El gasista matriculado no entrega los papeles porque no cobró sus servicios.

Y los trabajadores de la obra la paralizaron porque les adeudan las etapas que ya fueron terminadas. En estas condiciones los docentes y los auxiliares de servicio no pueden acudir a cumplir sus tareas en el edificio.