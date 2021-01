Según el último reporte del sistema público, hay 12 pacientes con asistencia respiratoria en el hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul.

Se informó oficialmente que son 17 los equipos disponibles. Durante toda la pandemia nunca se llegó a ocupar la totalidad, aunque el pico máximo fue de 13 respiradores ocupados, uno menos que ahora.

La información correspondiente al 26 de enero indica hay 29 personas internadas con COVID-19, de las cuales dos son pacientes sospechosos mientras que 12 personas están con respiración asistida.

Los respiradores, se informó desde Salud, no solamente son utilizados para pacientes que son intubados sino para otra asistencia, que se denomina “cánula de alto flujo”. Es una instancia previa a la intubación pero también se debe utilizar el equipo de respirador. Ello explicaría porqué con menos casos activos de COVID-19 igualmente es alta la ocupación de respiradores.

El hospital de Cutral Co no tiene terapia intensiva sino intermedia. Pero ante la necesidad de prestar atención médica a los pacientes de Cutral Co, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, Añelo, Piedra del Aguila, Picún Leufú, es que se dotó al hospital con 17 equipos.