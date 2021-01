El regreso a clases anunciado por el gobierno provincial ayer no será sencillo. El municipio de Cutral Co informó hoy que no hará mantenimiento a las escuelas.

Durante todo el 2020, las tareas de mantenimiento no se realizaron. Ello incluye desmalezamiento, rotura de vidrios, controles en los servicios de gas, agua, cloacas, roturas menores. Cuando resta poco más de un mes, todo indica que los edificios no están en condiciones de funcionar.

En Cutral Co, el municipio realizaba esas tareas aún cuando los pagos del gobierno provincial se retrasaban. Pero ahora se anunció que “la Municipalidad no se hace responsable del mantenimiento de los establecimientos educativos de la localidad”.

Al consultarse el por qué de la decisión, desde la comuna se informó que “desde el municipio se realizaron distintos reclamos al Consejo de Educación, los cuales no han recibido respuestas hasta el momento”.