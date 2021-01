El mismo grupo que ayer se instaló y cortó la ruta 22, retomó la protesta hoy a la altura del parque termal “La Curva”, a pocos kilómetros del ingreso a Plaza Huincul. Aseguran que hoy el cierre será total.

Según contaron, son parte de un grupo de 43 personas que esperaban ingresar como trabajadores de Plus en el municipio de Cutral Co. “Nos dijeron que en enero empezaríamos, pero pasaron los días y no se cumplió nada”, expuso Jonathan Palma, referente del grupo.

Palma mencionó que ayer les prometieron que dos voceros del municipio se presentaran a negociar y por eso levantaron el corte, pero ante la falta de respuestas regresaron. “Ahora no se deja pasar a nadie, salvo a ambulancias y personas con urgencia”, sostuvo. El corte afecta principalmente a vehículos de carga, ya que existen caminos alternativos para el tránsito liviano.

Por otra parte, Palma sostuvo que “nos pusieron como requisito que las mujeres renuncien a las asignaciones que reciben. Solo están dispuestas a hacerlo si el trabajo es seguro” y sostuvo “los hombres seguimos esperando por El Mangrullo, pero necesitamos al menos una ayuda económica”.

Desde el cruce de la ruta nacional 22 con Azucena Maizani hasta el lugar del corte, se montaron varios puestos de control policial para evitar embotellamientos y evitar la virculación por la calzada o recomendar caminos alternativos.