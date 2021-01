Nueve personas que acampaban en una zona no permitida del río Limay debieron ser evacuadas por el personal policía y de bomberos de Villa El Chocón. Los dos vehículos y la casilla quedaron encajados y recién pudieron ser retirados cuando bajó el cauce del río. Desde la policía se aconseja no acampar en sitios no autorizados para hacerlo.

Las personas -oriundas de Neuquén- fueron evacuadas a la medianoche del viernes. Así lo informó el comisario inspector Claudio Vinet quien refirió que el personal de la comisaría 9º de El Chocón y los bomberos voluntarios de la villa tomaron conocimiento de lo que sucedía.

Se trataba de dos familias que habían llegado en sus vehículos y con una casilla rodante y se instalaron a la vera del río Limay, a un kilómetro aproximadamente aguas abajo de la represa. “Las personas fueron evacuadas y en la madrugada, cuando bajó el cauce se logró rescatar a la casilla y los vehículos”, acotó el comisario.

Se trataba de un Ford Fiesta y un Chevrolet Spin. “Se les pide a las personas que veranean que acampen en zonas habilitadas para que no se expongan a riesgos innecesarios”, concluyó el jefe policial.