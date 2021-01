Luego del grave accidente que sufrió la pareja de motociclistas en la ruta 22, a la altura de Arroyito que está en obras, sus protagonistas explicaron que no “hay señalización ni retenes” .

La más complicada de la pareja es la mujer que cayó desde la cinta asfáltica hasta el interior de la obra que está en ejecución y desde allí debió ser retirada por los bomberos voluntarios. Según la propia víctima relató a este medio, luego de sufrir la caída “costó mucho para que me sacaron con una tabla y para poder levantarme. Me trajeron a Neuquén”. “Él (por la pareja que guiaba la moto en la que se desplazaban) dijo que no vio nada de señalización y comenzó a frenar pero de todas maneras caímos al pozo”, agregó.

Por su parte, el hombre especificó que “no estaba cortada esa ruta y no había ningún retén”. En su caso, ya recibió el alta médica, sin embargo refirió que tiene muchos dolores en la zona pulmonar y en la renal.

Mientras tanto, su esposa permanece internada en el hospital Castro Rendón de Neuquén capital, donde fue derivada y aguarda su pronta recuperación.

Fotos de gentileza

El incidente vial ocurrió en la madrugada de este domingo. En el hecho tomó intervención el personal policial y de bomberos voluntarios de Senillosa.