En Neuquen es uno de los requisitos que se requiere al ingresar a las localidades turísticas, como una manera de prevenir contagios de COVID-19.

La ministra de Turismo, Marisa Focarazzo, destacó la imperiosa necesidad de que quienes visiten localidades turísticas neuquinas cumplan con su obligación de tramitar el certificado para circular. El objetivo es que las localidades estén preparadas para los visitantes.

El Circular Verano se tramita a través de la página web oficial, y se puede imprimir o tenerlo en el celular a través de la aplicación CuidAr.

En la página se debe buscar el destino elegido (de Neuquen o de cualquier provincia) y responder un formulario bastante extenso donde se informan los datos personales propios y de las personas que viajarán con usted.

En una encuesta de Cutral Co al Instante (podés participar en la home) el 33% no va a viajar porque no tiene dinero y el otro 30% no va a viajar porque tiene miedo de contagiarse. Del 40% restante solamente el 12% saldrá de la provincia.