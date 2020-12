15.10.57- 28.10.20

Mi querido hermanito, el tiempo pasa, solo quedan los recuerdos, lo que perdura en el tiempo y que no mata, serás siempre el amor y del puro con su esencia. Cuanto tendría que decir de ti hermanito de mi alma, resumir, no se puede. Nos queda el honor de que fuiste un ser maravilloso, incondicional, correcto, creo que de los últimos que creían y hacían valer la palabra. Te formaste en la vida solito, con el amor de tu familia y la voluntad Divina. Hoy físicamente no estás y nada será igual, eres irremplazable, nadie podrá sostener lo que vos lograste, lo hiciste a tu medida, y eso nos hace estar orgullosos de vos, mi sol. Te fuiste, en un sueño profundo, pero estás en tu Flia, que tanto te amamos, mamá Yoly, Marcelito y yo Ali. Todo lo que pase de aquí en más serán consecuencias. La vida sin vos es difícil sostenerla, se que siempre estarás mi corazón. Queremos seguir tu legado, pero por sobre todo, sostener lo que fuiste, un hombre de bien, las adversidades están y no son escollos para que la vida tenga un sentido, que el día a día, no se vea empañado de tristeza, abran obstáculos pero debemos tener la capacidad de sortearlos. Honraré tu nombre y tu memoria siempre. Te amaremos más ya de la eternidad.