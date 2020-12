Carta de Lectores:

“A través de este medio, como mamá de una alumna del CPEM Nº 6, tengo la necesidad de expresar la desilusión que sentimos como familia (y no somos los únicos) con respecto al cierre de año en la institución y más precisamente con los egresados”.

“La sensación es de total abandono y es una pena que los chicos, habiendo sido alumnos ( buenos o no tan buenos) durante 5 años, no hayan tenido ni siquiera unas palabras de despedida”.

“Esperaron hasta mediados de diciembre sus informes, los cuales fueron enviados con errores, puede pasar, somos humanos, pero sumado a eso solo la preceptora y un solo profesor se dirigieron a ellos para saludarlos”.

“No hubo despedida, no hubo colación, no hubo respeto y mucho menos empatía. Se entiende que esta situación nos afectó a todos, que no fue un año fácil, pero ¿no merecían al menos un mensaje?”

“¿¿¿Será que lo tienen programa para febrero??? Si es así, tampoco fueron informados. Y en febrero la gran mayoría ya estará preparándose para la universidad o planificando otras actividades que ya nada tienen que ver con la escuela. En el caso de mi hija, completó los 5 años sin reprobar jamás una sola materia y repito, sentimos mucha pena por este abandono”.

“Espero de corazón que el año próximo puedan reparar los errores cometidos y que esto deje una enseñanza. Mi hija ya no va a ser parte de eso pero la desilusión va a quedar siempre como otro mal recuerdo de lo vivido este año”.

“A los próximos egresados les deseamos algo mucho mejor”.

Silvia Rivarola

DNI 24832760