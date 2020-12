“Empezó como una propuesta allá por 2010 algo fuera de lo común, tenía miedo de la reacción de la gente, ¿Sería rechazado? Tenía tan solo 16 años y un violín. No sé cómo, en 2011, lo volvería a repetir, y en 2012, 2013, etc… Se fue haciendo una costumbre que la gente aceptó”.

“Detrás de esos conciertos, hay veces que uno la pasa bien o mal, son historias, desde una vez que me llevaron para una rueda de reconocimiento mientras tocaba, gente queriéndome hacer boicot a mis conciertos con parlantes, y hasta un retorcijón en plena calle, como también el ánimo que me da la gente, me suelen traer galletitas, gaseosas, (porque saben que no me puedo mover y estoy 4 horas tocando sin parar). Un año desde el municipio me prestaron un parlante para expandir mi música hay que destacarlo y agradecer al ejecutivo (Rioseco)”.

“Hay que destacar también que algunos comerciantes, me han atendido muy bien, también a los que me ayudan a difundir, los medios locales han ayudado también muchísimo (Radios, diarios digitales y TV) y les agradezco en esta carta, por destacar mi trayectoria de 10 años”.

“Este año no iba a presentarme, debido al contexto de pandemia en mayor medida, y debido a mi salud, un gran decaimiento emocional y físico, padecí en (marzo) un duelo muy duro, caí en depresión (como tantos vecinos por el confinamiento) ya en septiembre, llegó una neumonía, junto con gastritis, hemorroides, hígado graso, problemas en la próstata, cistitis, parásitos en el intestinos (retorcijones que no me dejaban ni dormir) con la neumonía la fiebre, la falta de aire, el cansancio físico, la taquicardia, (todo lo anterior AL MISMO TIEMPO) noches de insomnio, el estrés me generó tartamudeo y trastornos del habla, semanas en cama, lo que con el aislamiento me generó ataques de pánico, y de vértigo, crisis de llanto, cuando me recuperaba, sufrí el Covid-19, ardor en la mucosa nasal y ojos, mucha flema, ardor en la garganta, una tos impresionante, falta de aire, malestar general. Cuando me recuperé, volví a decaer en una 2da neumonía en menos de 2 meses. Actualmente sigo muy débil corporalmente, duermo gracias al Clonazepam, porque si no lo tomo, despierto sobresaltado en medio de la noche, con taquicardia y con sueños cada vez más extraños e irritantes”.

“Tengo temblores en mis manos y pies a veces, un poco de carraspera, falta de aire por momentos, hay días que tengo tanto malestar, que no me puedo siquiera levantar de la cama (por la falta de oxigenación en el cuerpo) duermo todo el día, estornudo mucho, me duele la espalda a veces, no tengo apetito, sigo débil por todo lo que pasé y pasa. La depresión me terminó de liquidar emocionalmente, y anímicamente, por muchas culpas, frustraciones, y metas incumplidas, muchas noches (y aún) sigo dudando de mi propia existencia, tengo ganas de tirar la toalla, gracias a los que están y tratan de entenderlo, la depresión no es broma”. “Por eso dudé de presentarme este año, y allí estuve, animando las fiestas por 10ma vez, le digo al vecino, gracias por valorarlo”.

“A pesar de todo, fui a ensayo, saqué nuevos temas para tocar en la calle, camine kilómetros, moví cielo y tierra para conseguir espacios en los medios, me levanté temprano muchas veces para las entrevistas, ir a tocar “gratis” a la calle casi todo el día, con calor, (hubo días en los que el clima no me ayudó, igual toqué, con viento, lluvia, y en 2012 con ceniza en suspensión) y tocando 4 horas a la mañana y a la tarde (8 horas sin comer, acalambrado de tanto tocar, con quemaduras por el sol a veces).Hay que tener coraje ¿No?, No digan que eso no es tener ganas”.

“Ahora quise escuchar a la gente y darles el gusto de presentarme en la calle, solo para ver sus sonrisas, por último… espero que hayan tenido/tengan FELICES FIESTAS a TODOS. Mis mayores deseos de prosperidad para todos y GRACIAS los que me ayudaron aún con mi salud partida, a los que oraron, a los que me dijeron “tenés que estar” y a los medios por dejar expresarme y a mi familia y amigos, yo hasta el último aliento de mi vida la pelearé aunque tenga depresión, o lo que sea o esté postrado en la cama, la pelearé por un mundo mejor, me pronuncié a favor de no usar pirotecnia, traté de recolectar juguetes, y gasté de mi salud para ver sus sonrisas, porque ese es el verdadero DENIS BIANCHI y mucho más!”

“NO NECESITO RECONOCIMIENTO DE INSTITUCIONES soy feliz porque ya gané el amor, cariño, respeto y reconocimiento de la gente de Cutral Co y Plaza Huincul, y eso vale mucho más que un certificado, o un trofeo de instituciones, y créanme en mis 17 años de músico, ganarse a la gente es muy difícil”.

“¿Por qué cuento de mi vida personal? No para generar lástima, sino todo lo contrario, para decirles que se puede, para decirles que a pesar de todo sigo firme, que no nos pueden tumbar, que tenemos una potencia imparable, que en momentos así se necesita DETERMINACIÓN, que tenemos fuerzas aún y ganas de ir con el cuchillo entre los dientes para que se animen a lucharla, dejo una pequeña frase que escribí en 2010: “Si sos amasado por la realidad, serás pan de buena calidad”, alentar al vecino a hacer acciones solidarias, también para mostrarles a las personas que los músicos cuando sus manos dejan de hacer música siguen siendo personas como ustedes, que sufren, que ríen, etc”. “Lo que ustedes ven o escuchan por 5 minutos, tiene toda una historia atrás, un montón de desafíos en el mismo día (calor, lluvia, viento, hambre, sed, calambres, etc), pero lo hago por ustedes cada año. Quiero que tomen conciencia de todo lo que sufre un artista que está en la calle y lo hace por ustedes, desinteresadamente”.

“Hoy brindo por estos 10 años, que ya dejaron de ser míos, ya no es mi espacio, ya es del vecino, ellos lo pidieron, y lo piden cada año… A TODOS ELLOS ¡GRACIAS! Sepan que un billete de cualquier valor, como una moneda, como un caramelo, como simplemente quedarse a escuchar o charlar es igual de valioso, lo que me interesa es dejar huella, es alentar y apostar a la cultura, es alegrarles el día con solo escuchar, hoy lloro porque la gente me pidió que nunca los deje, y a pesar de mi estado delicado, a pesar de mi depresión, toqué para mi Ciudad, por y para mi gente”.

¡FELICES 10 AÑOS DE MUSICA!

¡¡¡FELICES FIESTAS!!!

Denis “Duque” Gabriel Bianchi. (EL VIOLINISTA DE CUTRAL CO)

D.N.I: 37.946.239