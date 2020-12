Hoy ya empieza a circular el servicio de media distancia hacia Zapala y Neuquén, los viajes de la cooperatia El Petróleo. Habrá pocos servicios y solo los lunes, miércoles y viernes y en determinados horarios.

Los pasajeros y pasajeras tendrán que tener en cuenta que: los vehículos se detendrán para el ascenso y descenso de pasajeros únicamente en las terminales.

No se detendrán en otras localidades como Plaza Huincul, Senillosa, las zonas de Arroyito o la ruta 22 en la zona del aeropuerto.

No se venderá el boleto si el pasajero no presenta en la boletería la aplicación Cuidar con el motivo del viaje.

Los horarios informados por El Petróleo son:

El lunes 14: a las 5:30 desde Zapala; pasando por Cutral Co a las 6:40 y llega a Neuquén a las 8:15.

El segundo servicio saldrá desde Cutral Co a las 8:15 desde Cutral Co y llega a Neuquén a las 10 horas.

El otro servicio será a las 15:30 desde Zapala, pasando por Cutral Co 16:40 y llega a Neuquén a las 18:10.

El regreso a las 9:30 desde Neuquén, pasando por Cutral Co y seguirá hasta Zapala.

Otro servicio a las 16:30 desde Neuquén a Cutral Co.

Y el último a las 19:30 desde Neuquén a Zapala (pasando por Cutral Co).

Los pasajeros tienen que llevar la aplicación Cuidar. Además, usar tapabocas en todo el viaje, se le tomará la temperatura, y se les proveerá el sanitizante. Únicamente podrán usar el baño del micro y no de las terminales intermedias.

En una planilla que se tomará como declaración jurada, se anotarán los datos personales.

Se dispondrá un total de 37 pasajeros y se respetarán los asientos libres para mantener el distanciamiento entre uno y otro.

Desde la cooperativa se aclaró expresamente que los micros no pararán en otros lugares que no sean las terminales de Zapala, Cutral Co y Neuquén. Es decir, no que se detendrán ni para el ascenso o descenso de pasajeros en Plaza Huincul, Arroyito, Senillosa, la zona de aeropuerto neuquino.

La empresa Albus

El horario será de 8:15 horas llega a Neuquén a las 10:00 horas .

Asimismo se informa que los horarios , frecuencias y días de servicios podrán sufrir modificaciones , las que serán previamente informadas .

Además los servicios de la línea ALBUS – Neuquén /San Martín de los Andes, se reiniciarán el día martes 15/12/20, por falta de demanda.

En el caso de Cono Sur que hace el tramo Neuquén – Chos Malal, será a partir del 17 de diciembre. El servicio saldrá desde Neuquén hasta las 16 y llega a las 22 al norte. Y el retorno es de medianoche a las 6 de la mañana a la capital neuquina. El número de teléfono para consultas es el 02948 – 421800.