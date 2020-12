Un vecino realizó una denuncia pública luego de ser víctima de un robo en su vivienda. El hecho delictivo ocurrió el pasado feriado 8 de diciembre, en el barrio Altos del Sur de Plaza Huincul. El damnificado reclama que a pesar de tener las caras y las características el vehículo, no se recuperaron sus elementos.

Según indicó el vecino, tres personas entraron a su casa después de violentar las rejas y las puertas. “Sustrajeron pertenencias sustentables para el hogar y también pertenencias de valor. Al llegar a casa a las 18:30 se realizó el llamado”, relata el vecino. Luego se presentó la policía y se les exhibió las cámaras de seguridad, donde quedaron registrados los malvivientes.

(Foto Gentileza)

“Teniendo no solo el video donde efectuaron el robo sino también fotos claras del vehículo, donde se transportaban, de sus rostros, como vestían, quiénes son, como se llaman, etc no hemos obtenido respuestas”, se quejó. Y se preguntó “cómo teniendo todas las pruebas no se actuó enseguida y no se puedo recuperar nada?”.

“La intención de visualizar las imágenes son para que las personas de estas ciudades tengan mucho cuidado”, concluyó.