Ocurrió ayer por la tarde en la rotonda en construcción sobre ruta 22, en el límite entre Cutral Co y Plaza Huincul. Tras ser encerrado y golpeado por la camioneta perteneciente a la empresa Compresco, pedaleó para seguirlo hasta la base en el Octógono Fiscal de YPF.

“Estoy bien. Me pegó en el codo izquierdo y no me tiró, me molesta un poco doblarlo pero estoy bien” publicó el ciclista en su perfil de Facebook, donde también compartió fotos y videos de la camioneta por la que fue embestido.

Según su relato, fue golpeado por la camioneta, pero no alcanzo a caer. Por eso decidió pedalear y seguirlo hasta el ingreso a la empresa Compresco, donde lo perdió de vista.

En sus posteos, el ciclista asegura que le hizo varias señas al conductor, pero este continuó su marcha; y agregó “me cansé de llamar al 101 y nunca me atendieron”.