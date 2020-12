El policía Mario Alberto Quesada que estuvo desaparecido durante tres días y que fue encontrado en Junín de los Andes, está con licencia psicológica. Además, se le retiró el arma reglamentaria.

Después del hallazgo de Quesada en el paraje Huilquemenuco, por parte de la Brigada Rural de Junín de los Andes, se dispuso la licencia médica por siete días. Se encuentra bajo tratamiento psicológico y se le retiró el arma reglamentaria, tal como confirmó hoy el comisario inspector Claudio Vinet en el parte informativo brindado este lunes.

No es la primera vez que está con asistencia psicológica porque a principios de 2019 debió recibir tratamiento por una situación personal que atravesó. En aquel momento también le retiraron el armamento reglamentario. Quesada “está bajo tratamiento psicológico, siendo acompañado y asistido por familiares directos”, dijo Vinet.

El segundo jefe de la DSI Cutral Co explicó que “después de la licencia médica por siete días, se deberá atender por un profesional particular para ver si aconseja o no que vuelva a sus tareas habituales”. Y agregó que “sería oportuno y conveniente que esté contenido, controlado y seguido de cerca por su núcleo familiar”, por lo que a entender de Vinet sería conveniente su traslado a Zapala, de donde es oriundo.

En cuanto al trayecto que cumplió Quesada, el jefe policial relató que según los dichos del propio policía relató que salió desde Cutral Co, en bicicleta, se fue por la ruta 17 hacia Picún Leufú. Siguió por la nacional 237, pasó por las localidades de Piedra del Águila, Collón Curá, siguió por la ruta 234 hasta La Rinconada, donde abandonó la bicicleta debajo del puente. Siguió camino por la margen oeste del río, se metió en la zona montañosa hasta que apareció en el paraje Huilquemenuco.