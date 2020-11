Desde los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul todavía no se informó si se adhieren o no a la resolución del gobierno provincial.

El viernes, el gobernador firmó un decreto en el que toma la decisión de extender desde el lunes el horario comercial y de circulación, bares y restaurantes para aquellas localidades con transmisión comunitaria de Covid-19.

Ello es porque hay menos de 2000 personas contagiadas, bajó el nivel de ocupación en las internaciones, entre otras estadísticas positivas.

Como el presidente Alberto Fernández consideró que la provincia podía salir del aislamiento, se decidió que incluso podían haber reuniones sociales hasta 10 personas. Pero todo ello aún no rige para las localidades de Cutral Co y Huincul.