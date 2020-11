El video “Chapad” con el que concursa el malambista y bailarín cutralquense Emmanuel “Rulo” Hernández resultó estar entre los 12 finalistas de los premios “Chúcaro” de videodanza. Ahora, hay que sumar “like” al video que se puede ver en la red social Instagram.

“Rulo” invita a quienes quieran acompañarlo con un “me gusta” a que lo hagan en el video que está subido en la cuenta “Premios Chucaro” (de Instagram) @premioschucaro

En el posteo de presentación del video, se puede leer “Cuando el sol asoma sus primeros rayos sobre los pastizales, comienza el sacrificio diario de la gente de la tierra. Sentir y bailar las historias, los mitos y relatos legendarios, quizá sea una herramienta para mantenerse vivo para siempre en la esencia. ¿Cuánto está dispuesto a soportar un hombre que busca trascender su propio cuerpo para hacerse uno con la tierra?”.

El equipo a cargo de la producción y realización de este video estuvo integrado por Emmanuel Hernández en el guión, actuación, coreografía y vestuario. Walter Fauve en el guión, dirección, cámaras y maquillaje. Francisco Rodríguez: en guión, cámaras, edición y diseño.

La música utilizada es “The last of us – The Choice”, Gustavo Santaolalla; “Mirando”, Gustavo Santaollla; Ataque al Camión; El Marginal Eric Bobo. Canción Sagrada del Vientode Beatriz Pichi Malén. La asistencia de la producción fue de Alicia Parra, Cani Hernández, Brian Astigarraga y la locación fue en la chacra “Lo del Cani”.