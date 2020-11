El padre de Miguel Gonzalo Ortiz, quien falleció el viernes último pide saber cuál era el cuadro clínico y de salud de su hijo.

El deceso se produjo en el hospital de la capital neuquina donde había sido derivado debido a su estado de gravedad. Sin embargo, su papá considera que no recibió la atención adecuada y por esta razón, es que explicó hoy que solicitó mediante una nota a la dirección del hospital de Complejidad Media que pueda entregársele la historia clínica del paciente.







“Pido la historia clínica de mi hijo porque no puede quedar así. Tenía 34 años, toda la negligencia médica que hubo”, señaló visiblemente conmovido por la pérdida.

Repasó que su hijo tenía turno para ser intervenido quirúrgicamente de la vesícula el “28 del mes pasado y lo operaron un viernes y el sábado le dieron el alta. Nunca me dieron las piedritas y supuestamente el cirujano que estaba todo bien que lo retirara”.

Agregó que el viernes siguiente tenía que ir a sacarse los puntos. “El domingo se empezó a sentir mal y no aguantó. El lunes por sus propios medios exigió que lo internaran porque estaba mal. Hasta que el viernes 13, a las 10 la llama a mi señora que fuera porque no aguantaba más el dolor y estaba súper hinchado”, describió.

“Ella lo derivó, me fui atrás de él y a las 5 o 6 lo operaron y a las 9:30 hablé con el cirujano y lo primero es que había muy pocas esperanzas y de hecho falleció a las 23″, acotó.

Finalmente, indicó que le preguntó al profesional con qué cuadro había llegado su hijo y, en principio, le respondieron que tenía peritonitis y una infección.

Ahora, espera la respuesta de parte de las autoridades sanitarias.