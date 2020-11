Natalia es madre y no tiene donde vivir. Consiguió un terreno y quiere construir pero le faltan algunos materiales para levantar la casilla precaria.







Por eso envió un mensaje para solicitar poste de madera y chapas que le posibiliten la construcción de una vivienda precaria.

“Ando dando vueltas con mis nenes y quería ver si alguien tenía unas chapas desocupadas, que no usena, no importa si son viejas, se los agradecería porque no tengo donde estar”, contó Natalia a este medio.