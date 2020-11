Hoy, 14 de noviembre fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991, con el fin de aumentar la concientización global sobre la enfermedad por el alarmante crecimiento de casos en el mundo.

En Plaza Huincul, mediante la subsecretaría de Capacitación se informó que habrá una charla mediante la plataforma Zoom sobre diabetes que organiza el Centro de Autoayuda. Y será con la participación de profesionales médicos sobre alimentación saludable y actividad física. Será hoy a las 17:30

El enlace para la inscripción será en: https://forms.gle/ cybhE3vBfHU182yV6

Los interesados pueden ingresar y completar el formulario y se les hará llegar el enlace Zoom.

Por otra parte, el Concejo Deliberante de Cutral Co, en sesión aprobó por mayoría declarar de “interés municipal” la iluminación de los monumentos y edificios emblemáticos de la ciudad de Cutral Co, de color “Azul”.

En la misma línea, declararon de interés municipal, el programa radial Con Ciencia Salud, especial día Mundial de la Diabetes, bajo el lema “Con Ciencia Salud, Conciencia en diabetes” a emitirse por FM Fuego, 105.9 hoy desde las 12 a las 17.







¿Qué es la diabetes?

La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles aumentados de azúcar en sangre (glucemia). Se considera una enfermedad crónica aquella que no tiene cura pero con seguimiento y tratamiento correspondiente, la persona puede prevenir complicaciones y llevar una vida normal.

En la Argentina, la diabetes afecta a más de 3.000.000 de personas. Aproximadamente la mitad de quienes la padecen, desconocen su condición.

¿Cómo se presenta la enfermedad?

En la diabetes tipo 1 no hay producción de insulina por lo tanto el organismo no cuenta con la llave que permita abrir la puerta de entrada de los azúcares a los tejidos. Comienza generalmente antes de los 30 años y su tratamiento requiere seguir un plan de alimentación adecuado y la aplicación de inyecciones de insulina

La diabetes tipo 2 es la forma más común. Si bien suele comenzar después de los 40 años, la enfermedad se observa en forma cada vez más frecuente en jóvenes y adolescentes. Suele ser consecuencia del sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo. Si bien existe producción de insulina la misma actúa de forma inadecuada, la llave no encaja en la cerradura de modo que el pasaje de la glucosa a los tejidos, se ve dificultado. En consecuencia, a través de cualquiera de los dos mecanismos, la glucosa se acumula en la sangre y los órganos se quedan sin combustible para su funcionamiento.

El aumento del azúcar en sangre por encima de valores normales se denomina hiperglucemia. La hiperglucemia sostenida y sin tratamiento puede dar lugar a complicaciones en diferentes órganos, como los ojos, riñones, corazón, arterias y pies, entre otras.

¿Cómo se la diagnostica?

El diagnóstico se realiza mediante la determinación de glucemia en ayunas en sangre venosa. La punción en la yema del dedo es útil para la supervisión del tratamiento en las personas que reciben insulina, pero no se recomienda como método diagnóstico.

Por varios años puede estar presente de manera silenciosa, lo que significa que a veces no presenta síntomas. Hay que estar alerta en el caso de:

•Tendencia a infecciones en la piel

•Aumento de la sed

•Pérdida de peso.

•Aumento del apetito

•Aumento de la producción de orina

•Sequedad de boca.

Existen algunas situaciones que aumentan el riesgo a desarrollar la enfermedad:

•Tener más de 45 años

•Padres o hermanos con diabetes

•Obesidad o sobrepeso

•Hipertensión arterial

•Enfermedad cardiovascular

•Colesterol elevado

•Diabetes durante el embarazo

•Mujeres con hijos nacidos con peso mayor a 4,5Kg.

•Si tiene alguno de estos síntomas o características, acérquese al centro de salud más cercano para realizar un control.

¿Cómo se puede prevenir?

Aumentar el consumo de frutas y hortalizas

Evitar los alimentos con alto contenido en sodio (fiambres, embutidos, aderezos, productos de copetín, quesos, etc.)

Cocinar sin agregar sal. Reemplazarla por perejil, albahaca, tomillo, romero y otros condimentos.

Realizar 6 comidas diarias: 4 principales y 2 colaciones

Consumir carnes rojas o blancas (pollo o pescado) no más de 5 veces por semana.

Cuidar el cuerpo y evitar el sobrepeso.

Sumar al menos 30 MINUTOS diarios de actividad física de manera continua o acumulada: usar escaleras, caminar, bailar, etc.

Y muy importante, no fumar. Incluso pocos cigarrillos por día son muy dañinos para las arterias, en especial para las personas con diabetes.

Para tener en cuenta:

Las personas con diabetes tienen mayor riesgo de presentar niveles elevados de colesterol, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. La prevención y control de estos factores son un aspecto fundamental del tratamiento de esta enfermedad. Ante el médico, es importante recordarle: Pesar, medir y tomar la presión; examinar los pies; calcular el riesgo cardiovascular global al menos una vez al año; control con oculista y odontólogo y consultar si debe recibir aspirina.

El tratamiento se basa en cuatro pilares