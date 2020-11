Para el intendente de Cutral Co José Rioseco, el descenso es producto de las decisiones tomadas junto a la conducta de los vecinos.

Tras llegar a un máximo de 637 casos activos, Cutral Co logro bajar en pocas semanas esa cifra y hoy tiene 177 contagios en circulación.

Para el mandatario local los patrones fundamentales de este logro fueron dos: la conducta de los vecinos, sumado a las medidas acertadas tomadas por el COE en conjunto con la Cámara de Comercio.

Si bien los números son positivos, la tasa de letalidad (personas que fallecen) sigue alta y el nivel de ocupación de camas en el hospital zonal descendió pero solo un poco. Por ello todavía no llega el alivio al sistema de salud, que ha dado muestras de un importante desgaste.







Con respecto a las medidas distintas con la provincia, el intendente referenció que “las medidas profundas no tienen sentido si no se pueden controlar, si no tenes gente que pueda bregar que eso se cumpla”, dijo el jefe comunal y definió “tomando medidas que no tienen control nosotros como autoridades perdemos credibilidad y confianza”.

Igualmente, el jefe comunal destacó que pese a las medidas diferentes se logró el decrecimiento en los contagios. “Hay otras ciudades que permiten el comercio hasta las 23:30hs y los casos le caen como racimo. Nosotros preferimos cuidar a nuestra gente”, sentenció.