La joven tiene 15 años y vivió una dura experiencia. Según contó el pasado 29 de octubre iba caminando hacia su casa cuando fue increpada por otra joven, al pasar por la calle Traful.

“Me llamó y me dijo que quería hablar conmigo, me invitó a pelear y yo le dije que a ella no la conocía”, contó la adolescente, de la que se preserva su identidad por ser menor de edad.

A esa situación le siguió una violenta agresión. Dos jóvenes mayores de edad, de apellido Millaín, se le acercaron. “Uno me golpeó con la culata del arma, el otro me puso el revolver en la cabeza y gatilló dos veces pero no salió el disparo”, dijo la chica.







Además recibió varios golpes. Pero no hizo la denuncia, atemorizada por lo que pudiera ocurrir, a pesar de que le robaron el celular. Esa misma noche le robaron a un hombre que pasó por ahí, lo que derivó en un allanamiento.

“Me patearon, me golpearon en la cara y ahora tengo dolor en las costillas”, dijo la adolescente que luego de la agresión, salió corriendo hasta su casa.

Si bien no radicó la denuncia, las agresiones continuaron. El sábado pasado quiso volver a su casa por la calle Traful y recibió pedradas por lo que decidió contar lo que le había pasado. “Le roban a todos los que pasan por ahí, se creen los dueños del barrio”, contó.