El grupo denominado “Justicia por Franquito” sigue movilizado y hoy junto a varias familias visibilizaron un reclamo en la vereda del edificio judicial de Cutral Co. Reclamaron por lo que consideran “inacción” de los funcionarios judiciales cutralquenses, en las causas donde hay denuncias de abusos sexuales contra las infancias.







María Esther Ragni, explicó que hay denuncias hechas por las familias aunque entienden que no avanzan con la celeridad que necesitan. “Hoy visibilizamos la no justicia e inacción del poder judicial de Cutral Co, en lo que se refiere al abuso sexual contra las infancias”, indicó.

Describió además un hecho de abuso ocurrido el 7 de junio y todavía no hubo formulación de cargos. “Estamos pidiendo a la fiscal la detención del autor que es un papá biológico, y abusó desde 8 y por más de 20, fue declarado culpable y sigue en libertad”, describió.

Otros casos de niñas víctimas y que sus familiares aguardan por el juicio.

“Hablamos con la fiscala (Valeria) Ceballos porque (Gabriela) Macaya no está atendiendo, solo por teléfono. Esa es la irregularidad número uno, la subrogante es una fiscal que está de licencia ahora. Ante esta situación me comuniqué con el fiscal general, José Gerez y nos recibirá en esta semana”, subrayó.