Un vecino registró no uno, sino dos vehículos estacionados de manera insólita en la playa de 45° de calle General Paz, sobre la vereda de la cooperativa Copelco.

Las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes, generando todo tipo de reacciones de los cibernautas que no comprenden por qué los conductores improvisaron una nueva manera de estacionar sus autos.







Cutral Co apostó por la creación de estacionamientos a 45° en el centro para agilizar el tránsito y crear más espacio para los vehículos, aunque este en particular tiene varios años. Sin embargo algunos, tal vez, todavía no aprendieron cómo hacerlo.