Sofía participó como cantante solista en los Juegos Culturales Neuquinos y deslumbró al jurado con su voz. “Fue maravilloso”, admitió.

“Desde un principio no quería participar porque era el primer concurso para mi y no esperaba salir segunda” contó Sofía que reconoció “me impulsaron a participar, no estaba muy interesada, pero mis amigos y mis papás me incentivaron“.







Sofía admitió que el canto siempre fue un hobby para ella, pero hace poco más de un año su hermano la invitó a estudiar canto y descubrió su potencial. “Eran básicas pero me ayudaron”, contó.

La joven cantante finalizó el certamen provincial en segundo lugar y el resultado la invita a seguir perfeccionándose.