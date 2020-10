El parte de este viernes por la noche del Comité de Emergencia Provincial reportó 19 casos en la comarca petrolera. Son 14 casos en Cutral Co y 5 en Plaza Huincul, que sumados a los 38 del primer parte, elevan la suma a 57.

El parte confirmó una persona fallecida de Cutral Co. Los recuperados son: 51 de Cutral Co y 14 de Cutral Co.

El total de la provincia fue de 817 casos de personas contagiadas de coronavirus.

La cantidad de personas fallecidas en la provincia este viernes es de 16: 7 personas de Centenario, 3 personas de Zapala, 2 personas de Neuquén capital, 1 persona de Las Lajas, 1 persona del Paraje Yahuincolo, 1 persona de Vista Alegre y 1 persona de Cutral Co. Se trata de 8 mujeres y 8 varones, cuyas edades oscilan entre 50 y 96 años.

Además, se reportaron quinientas ocho (508) nuevas personas recuperadas de Coronavirus (COVID-19) de la provincia del Neuquén: 365 personas de Neuquén capital, 51 personas de Cutral Co, 17 personas de Piedra del Águila, 14 personas de Plaza Huincul, 13 personas de Centenario, 13 personas de Plottier, 11 personas de Añelo, 7 personas de Zapala, 5 personas de Senillosa, 3 personas de Aluminé, 3 personas de Las Lajas, 1 persona de San Patricio del Chañar, 1 persona de Santo Tomás, 1 persona de Buta Ranquil, 1 persona de Vista Alegre, 1 persona de Loncopué y 1 persona de Las Coloradas. Se trata de 257 mujeres y 251 varones, cuyas edades oscilan entre 3 meses y 96 años.

Los casos activos de Cutral Co son 492 y en Plaza Huincul 232. La cifra de fallecidos se eleva a 62.